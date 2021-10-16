В Краснодарском крае от коронавируса за последние сутки умер 41 человек

В Краснодарском крае 254 новых случая заражения коронавирусом. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае за последние сутки зарегистрировали 254 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Среди заболевших 169 женщин и 85 мужчин. Также CОVID-19 был диагностирован у 34 детей, самому младшему пациенту 2 года.

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, больше всего положительных тестов было получено в Краснодаре – здесь заразились 79 человек. Меньше всего случаев заболеваемости в Брюховецком, Динском, Приморско-Ахтарском и Тимашевском районах – по одному человеку в каждом муниципалитете.

По сведениям министерства здравоохранения Краснодарского края, за прошедшие сутки коронавирус унёс 41 жизнь. В больницах региона находятся 96 пациентов на ИВЛ и 7 человек в тяжелом состоянии– на ЭКМО.