Рестораторы из Сочи готовы принять экспертов «Мишлен»

В Сочи ждут специалистов Мишлен

Настоящим событием стало получение звезд «Мишлен» российскими ресторанами. В октябре девять заведений Москвы вошли в почетный «Красный гид», в том числе ресторан «Твинс Гарден» братьев Сергея и Ивана Березуцких. Шеф-повара родились и сделали первые шаги в профессии в Армавире Краснодарского края.

Попасть в заветный список довольно тяжело. Прежде всего эксперты оценивают качество кухни, ее уникальность. Затем смотрят на атмосферу, обслуживание и интерьер заведения. Одной звездой «Мишлен» отмечает рестораны, где готовят блюда высокой кухни, заслуживающей внимания. Две звезды получают те заведения, ради которых можно сделать лишнюю остановку во время путешествия. Три –рестораны, которые стоят отдельной поездки.

В Ростуризме отмечают, что без вкусной еды невозможно представить ни одно успешное путешествия, поэтому делают ставку на гастрономические туры с локальным оттенком.

- Помимо инфраструктуры, мы делаем огромный акцент на развитие точек питания и ресторанов местной и национальной кухни, - отметила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Пригласить к себе экспертов ресторан самостоятельно не может. Это делает руководство региона или города, в котором находится ресторан. Сейчас договоренности с «Мишлен» есть у Калининграда и Казани. Среди тех, кто готов принять строгих экспертов - сочинское заведение «Мамай-Кале».

- Здорово, что Москва прошла этот путь. Конечно, мы ждем Красный гид в Сочи. Потому что у нас очень здоровые, хорошие продукты, мы умеем их готовить. А Сочи – гостеприимное место, - рассказала «Вести.Сочи» генеральный директор ресторана Елена Микшис.

Кстати, несколько заведений курорта уже становились победителями национальной премии «Where to eat» и признавались лучшими на юге России. Сейчас пора брать новую высоту.