В Краснодарском крае отремонтировали 425 многоквартирников. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае подвели предварительные итоги программы капремонта многоквартирных домов. С начала года в регионе новую жизнь получили 425 многоэтажек из 795.

– Больше половины плана 2021 года выполнено. Работы завершили в 12 районах края. Условия проживания улучшили уже свыше 40 тысяч человек из 70 тысяч. Параллельно заканчивается подготовка к капремонту 2022 года. После утверждения муниципалитетами краткосрочных планов капитального ремонта на следующий год начинаются торги по отбору подрядчиков,- сообщил вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.

С начала года на капитальный ремонт многоквартирных домов было направлено более 1 млрд 200 млн рублей и выделенных на год 3 млрд.