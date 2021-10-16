У кубанцев есть возможность стать лучшими медиаволонтероми в стране

Кубанцев приглашают рассказать о своем регионе в рамках национального конкурса. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Жителей Краснодарского края приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Узнай Россию. Лучший медиаволонтер». Конкурс проводит Общественная палата РФ. Регион, жителями которого будет представлено наибольшее количество конкурсных работ, получит памятный знак лидера медиаволонтерства в сфере культуры.

Как сообщили 16 октября в администрации Краснодарского края, в конкурсе четыре номинации. Работы принимаются до 30 декабря 2021 года.

Проекту «Узнай Россию» уже 8 лет. За это время участниками-медиаволонтерами стали более 7 тысяч человек, написавших и снявших несколько десятков тысяч статей и видеороликов о жизни и достопримечательностях своего региона.