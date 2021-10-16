Выделенная полоса на краснодарской улице Северной уже доказала свою эффективность

"Выделенка" на Северной оправдала ожидания. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Полоса «А» на улице Северной появилась не так давно, в начале октября, но, по словам специалистов, уже доказала свою эффективность. Как сообщили в администрации Краснодара скорость движения общественного транспорта благодаря «выделенке» увеличилась вдвое.

— В настоящее время на этом участке работают 16 муниципальных маршрутов общественного транспорта. Выделенная полоса дает более эффективную оборачиваемость рейса — вдвое ускорилось движение автобусов на этом участке. Экономия времени работы транспорта на линии за день составляет в целом около шестидесяти часов, что позволило увеличить количество оборотных рейсов,- рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Эксперты Центра организации дорожного движения проанализировали работу общественного транспорта и прогнозируют увеличение объёмов перевозок более чем на 32 тыс. пассажиров ежемесячно

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара обсуждают возможность введения полос "А" на ул. Тургенева и дополнительных участков на улице Северной.