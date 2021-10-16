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Общество16 октября 2021 14:37

В Краснодарском крае запустили акцию «Лица переписи Кубани»

Одним из первых в ней поучаствовал ведущий радио «КП»-Краснодар Илья Шакалов
Евгения ХАЛИКОВА
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Стартовал конкурс "Лица переписи Кубани". Фото: shakalov_ilya

Стартовал конкурс "Лица переписи Кубани". Фото: shakalov_ilya

В Краснодарском крае стартовала акция «Лица переписи Кубани». Чтобы стать ее участником необходимо сделать семейное фото, опубликовать его в соцсетях и поставить хештег #ЛицаПереписиКубани. Фотографии, собравшие большое количество лайков, попадут в кубанские СМИ.

Одним из первых поставил такой хештег – ведущий радио «КП»-Краснодар Илья Шакалов. Он выложил снимок вместе с дочерью Ксенией в своем аккаунте и призвал жителей региона принять участие во Всероссийской переписи населения.