В Краснодарском крае запустили акцию «Лица переписи Кубани»

Стартовал конкурс "Лица переписи Кубани". Фото: shakalov_ilya

В Краснодарском крае стартовала акция «Лица переписи Кубани». Чтобы стать ее участником необходимо сделать семейное фото, опубликовать его в соцсетях и поставить хештег #ЛицаПереписиКубани. Фотографии, собравшие большое количество лайков, попадут в кубанские СМИ.

Одним из первых поставил такой хештег – ведущий радио «КП»-Краснодар Илья Шакалов. Он выложил снимок вместе с дочерью Ксенией в своем аккаунте и призвал жителей региона принять участие во Всероссийской переписи населения.