В Краснодаре все пункты вакцинации будут работать до 20.00

В Краснодаре пункты вакцинации будут работать дольше. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре один из мобильных пунктов вакцинации сменит адрес. С 18 октября пункт, работавший по адресу Комсомольская, 46 переедет на Красную, 176 и расположится в торговом комплексе «Центр города».

Также, изменится график работы всех городских пунктов вакцинации. Если раньше сделать прививку можно было только до 16 вечера, то с 18 октября рабочий день прививочных кабинетов будет продлен до 20.00.

— Мы анализируем динамику обращений краснодарцев в мобильные пункты вакцинации и меняем график работы и местоположение точек в зависимости от потребностей жителей, — рассказала начальник отдела в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

В краевом центре работают 60 пунктов, где можно сделать прививку против коронавирусной инфекции. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в столице Кубани вакцинированы почти 449 тыс. человек.