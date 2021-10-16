Троллейбусные маршруты в Краснодаре продолжат работать в сокращенном режиме

Популярные троллейбусные маршруты Краснодара продолжат работать по сокращенному график. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Дорожный ремонт в центре города внес изменения в график работы общественного транспорта. Из-за реконструкции улицы Мира в сокращенном режиме работают семь троллейбусных маршрутов. Ранее предполагалась, что ограничения будут сняты 17 октября, но объем работ потребовал больше времени, сообщили в администрации краевого центра.

Троллейбусы № № 2, 4, 6, 7, 8, 12, 20 будут завершать работу раньше обычного с 18 до 21 октября включительно.

Комплексный ремонт ул. Мира начали в сентябре. Это первая масштабная реконструкция двухкилометровой улицы за всю ее историю. Завершить ремонт планируется до конца осени.