В парках Краснодара можно сделать прививку от сезонного гриппа

В краснодарских парках можно сделать прививку от сезонного гриппа. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В выходные дни в парках Краснодара будут работать мобильные пункты вакцинации, где можно будет сделать прививку от сезонного гриппа. Как сообщили в оперативном штабе региона, услуга будет доступна в парке «Солнечный остров» и в «Чистяковской роще». Работать пункты с 9.00 и до 17.00. Врачи заверяют, что вакцина от сезонного гриппа поможет избежать осложнений и при коронавирусе.

- Особенность этого года в том, что вакцинация против гриппа направлена не только на предотвращение риска развития гриппа как моноинфекции, но и на предотвращение развития смешанной микст-инфекции, когда человек заболевает и гриппом, и коронавирусом одновременно. Течение болезни у таких пациентов очень тяжелое. В этом случае риск осложнений каждой болезни возрастает. И прививка от COVID-19, и прививка от гриппа позволяют не допустить подобное, - рассказала врач-инфекционист СКИБ Елена Палиева.

Чтобы попасть на прием в мобильный прививочный кабинет нужен только паспорт. Прививка – бесплатная. Перед процедурой врач проведет медицинский осмотр и определит возможные противопоказания.