Легкоатлетический забег «Город» отменили в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Легкоатлетический забег, который должен был стартовать в Краснодаре 17 октября, не состоится. Роспотребнадзор запретил проведение спортивного мероприятия из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Планировалось, что эстафета для детей и взрослых пройдет на центральных улицах города, а основные дороги будут перекрыты для движения транспорта. В связи с отменой эстафеты в воскресенье автомобилисты смогут без труда передвигаться по Краснодару.

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