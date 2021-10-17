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Общество17 октября 2021 7:29

Что произошло за ночь 17 октября в Краснодарском крае

Что произошло за ночь 17 октября. В Краснодарском крае за сутки умерло рекордное количество инфицированных
Ева МУР
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Жители Кубани продолжают заболевать ковидом

Жители Кубани продолжают заболевать ковидом

Что произошло за ночь 17 октября. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, за прошедшие сутки коронавирус унес жизни 41 человека. Это рекордная цифра за все время пандемии. В больницах региона находятся 96 пациентов на ИВЛ и 7 человек в тяжелом состоянии– на ЭКМО.

На трассе к Крымскому мосту построят 50 мостов и 10 дорожных развязок. Для удобства водителей и пассажиров обустроят 11 площадок, где можно будет отдохнуть от дороги.

В парках Краснодара можно сделать прививку от сезонного гриппа. В двух городских парках открылись мобильные пункты вакцинации.