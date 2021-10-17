Погода на 17 октября 2021 года в Краснодаре: туманное утро сменит дождливый день

Синоптики обещают дожди Фото: Ева МУР

Погода на 17 октября 2021 года в Краснодаре будет теплой, но дождливой. Синоптики прогнозируют переменную облачность и грозы в кубанской столице.

- Утром и днем временами дождь. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер западной четверти ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9…11°; днем 19…21°, - сообщают в краснодарском гидромете.

Напомним, теплые дни в регионе скоро вновь закончатся. Метеорологи прогнозируют понижение температуры сразу на 20 градусов.