Конкурс проходит в Сочи восьмой раз

Победителей конкурса «Молодой балет мира» определили в Сочи. Об этом сообщили организаторы конкурса.

- Лауреатами в младшей группе стали Макар Михалкин и София Маймула. А в старшей жюри выбрали лучшими троих конкурсантов, в числе которых оказались Вакабаяси Лири из Японии, Данила Хамзин из России и Кубаныч Шамакеев из Киргизии, - сказали в оргкомитете.

Напомним, конкурс имени Юрия Григоровича проходит в Сочи восьмой раз. В воскресенье, 17 октября, состоится галаконцерт в Зимнем театре, а на следующий день его повторят в Краснодаре.