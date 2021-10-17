Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2021 8:52

Победителей конкурса «Молодой балет мира» определили в Сочи

Он проходил несколько дней
Ева МУР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Конкурс проходит в Сочи восьмой раз

Конкурс проходит в Сочи восьмой раз

Победителей конкурса «Молодой балет мира» определили в Сочи. Об этом сообщили организаторы конкурса.

- Лауреатами в младшей группе стали Макар Михалкин и София Маймула. А в старшей жюри выбрали лучшими троих конкурсантов, в числе которых оказались Вакабаяси Лири из Японии, Данила Хамзин из России и Кубаныч Шамакеев из Киргизии, - сказали в оргкомитете.

Напомним, конкурс имени Юрия Григоровича проходит в Сочи восьмой раз. В воскресенье, 17 октября, состоится галаконцерт в Зимнем театре, а на следующий день его повторят в Краснодаре.