Запрещенный Роспотребнадзором забег в Краснодаре все-таки состоялся

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Запрещенный Роспотребнадзором забег "Город" в Краснодаре все-таки состоялся. Участники сообщают, что благополучно приняли участие в мероприятии.

Напомним, о запрете забега из-за коронавируса сообщили 16 октября в мэрии Краснодара.

Планировалось, что эстафета для детей и взрослых пройдет на центральных улицах города, а основные дороги будут перекрыты для движения транспорта. В связи с отменой эстафеты в воскресенье автомобилисты смогут без труда передвигаться по Краснодару.