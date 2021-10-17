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Общество17 октября 2021 9:08

Запрещенный Роспотребнадзором забег в Краснодаре все-таки состоялся

Он прошел для детей и взрослых
Ева МУР
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Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Запрещенный Роспотребнадзором забег "Город" в Краснодаре все-таки состоялся. Участники сообщают, что благополучно приняли участие в мероприятии.

Напомним, о запрете забега из-за коронавируса сообщили 16 октября в мэрии Краснодара.

Планировалось, что эстафета для детей и взрослых пройдет на центральных улицах города, а основные дороги будут перекрыты для движения транспорта. В связи с отменой эстафеты в воскресенье автомобилисты смогут без труда передвигаться по Краснодару.