Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2021 10:21

Вениамин Кондратьев поздравил дорожников с профессиональным праздником

Глава Кубани написал пожелания на своей странице в соцсети
Ева МУР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дорожники отмечают 17 октября профессиональный праздник

Дорожники отмечают 17 октября профессиональный праздник

Вениамин Кондратьев поздравил дорожников с профессиональным праздником. Он написал пожелания на своей странице в соцсети.

- Мы уделяем особое внимание развитию дорожной инфраструктуры нашего края. Строим новые мосты, магистрали и населенных пунктов, ремонтируем улицы. Все это - результаты вашего труда. Спасибо каждому за профессиональный подход к делу! - написал глава региона.

Напомним, на трассе к Крымскому мосту построят 50 мостов и десятки развязок. Это обсудили на рабочем совещании руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова.