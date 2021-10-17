Дорожники отмечают 17 октября профессиональный праздник

Вениамин Кондратьев поздравил дорожников с профессиональным праздником. Он написал пожелания на своей странице в соцсети.

- Мы уделяем особое внимание развитию дорожной инфраструктуры нашего края. Строим новые мосты, магистрали и населенных пунктов, ремонтируем улицы. Все это - результаты вашего труда. Спасибо каждому за профессиональный подход к делу! - написал глава региона.

Напомним, на трассе к Крымскому мосту построят 50 мостов и десятки развязок. Это обсудили на рабочем совещании руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова.