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Общество17 октября 2021 12:17

В Краснодарском крае в октябре зацвели яблони

Аномалию обнаружили в станице Убинской Северского района
Ева МУР
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Яблони зацвели в октябре

Яблони зацвели в октябре

Фото: Ева МУР

В Краснодарском крае в октябре зацвели яблони. Аномалию обнаружили в станице Убинской Северского района.

- Яблоня внезапно зацвела. Причем, остальные ветви стоят без листьев и явно без сокодвижения, а на одной - цветы, - рассказал "КП" - Кубань" житель станицы Убинской.

Напомним, в середине октября синоптики зафиксировали потепление до +22 градусов. Однако природное явление, называемое обычно бабьим летом, продержится на Кубани недолго. Уже к концу следующей недели температура воздуха может достичь минимальных значений.