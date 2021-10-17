Яблони зацвели в октябре Фото: Ева МУР

В Краснодарском крае в октябре зацвели яблони. Аномалию обнаружили в станице Убинской Северского района.

- Яблоня внезапно зацвела. Причем, остальные ветви стоят без листьев и явно без сокодвижения, а на одной - цветы, - рассказал "КП" - Кубань" житель станицы Убинской.

Напомним, в середине октября синоптики зафиксировали потепление до +22 градусов. Однако природное явление, называемое обычно бабьим летом, продержится на Кубани недолго. Уже к концу следующей недели температура воздуха может достичь минимальных значений.