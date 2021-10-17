Вениамин Кондратьев растит двоих детей-школьников Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем отца. Этот праздник отмечается в России впервые.

- К сожалению, моего отца уже нет в живых. Но я благодарен за все, что он мне дал, - написал глава Кубани на своей странице в соцсети.

Губернатор региона напомнил, что быть отцом - большая ответственность, и пожелал мужчинам здоровья, благополучия и сил.

Напомним, Вениамин Кондратьев растит двоих детей. Его сын и дочь еще школьники.