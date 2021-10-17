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Происшествия17 октября 2021 13:12

Грибник нашел немецкую мину в лесу на Кубани

Ее взорвали
Ева МУР
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Фото: пресс-служба Войск национальной гвардии РФ по региону.

Фото: пресс-служба Войск национальной гвардии РФ по региону.

Грибник нашел немецкую мину в лесу недалеко от села Молдавановка в Туапсинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Войск национальной гвардии РФ по региону.

- Взрывотехники на месте обследовали снаряд и убедились, что это 81-мм немецкая минометная мина со следами сильной коррозии, - сообщили "КП" - Кубань" в Росгвардии по Краснодарскому краю.

Военные вывезли ее с соблюдением мер безопасности, а потом взорвали.

В ведомстве напоминают, что при обнаружении подобных предметов, необходимо сообщать в полицию.