Туалеты появятся по пяти адресам. Фото: мэрия Краснодара

В парках и скверах Краснодара установят бесплатные туалеты. Об этом сообщили в мэрии Краснодара.

- Жители обращались в городскую администрацию с просьбами установить модули. До конца этого года мы это сделаем, - сообщили "КП" - Кубань" в управлении коммунального хозяйства города.

Итак, новые бесплатные туалеты появятся в:

- Городской Сад «Сосновый»;

- сквер «Дмитриевский»;

- сквер им. Льва Толстого;

- сквер «Студенческий»;

- сквер им. 75-летия Великой Победы в хуторе Ленина.