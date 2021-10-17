Туалеты появятся по пяти адресам. Фото: мэрия Краснодара
В парках и скверах Краснодара установят бесплатные туалеты. Об этом сообщили в мэрии Краснодара.
- Жители обращались в городскую администрацию с просьбами установить модули. До конца этого года мы это сделаем, - сообщили "КП" - Кубань" в управлении коммунального хозяйства города.
Итак, новые бесплатные туалеты появятся в:
- Городской Сад «Сосновый»;
- сквер «Дмитриевский»;
- сквер им. Льва Толстого;
- сквер «Студенческий»;
- сквер им. 75-летия Великой Победы в хуторе Ленина.