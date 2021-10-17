Клумбы обновят Фото: Евгения ОСТРАЯ

В Сочи собираются высадить почти 400 тысяч сезонных цветов. Об этом сообщили в мэрии курорта.

- Планируется обновить клумбы города, чтобы ощущения окончания сезона у туристов и жителей не сложилось. Климат Сочи позволяет это делать круглогодично, - сообщили в мэрии.

Так на клумбах курорта появятся цветы вида Брассика Song Bird, около 30 сортов виолы, а также традиционные незабудки, маргаритки, примулы, цинерария приморская, цикламен мелкоцветковый. И различные луковичные.

Напомним, в Сочи заработали зимние пляжи. Отдохнуть у моря можно в любое время года.