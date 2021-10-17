Питаться школьники будут правильно и безопасно

Специальное школьное меню разработали на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Совместно со специалистами федерального Института отраслевого питания РФ на Кубани разработали меню для детей с сахарным диабетом, пищевой аллергией и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

С начала нового учебного года в крае более 307 тысяч школьников с 1 по 4 класс питаются бесплатно в школьной столовой. Бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов организовали по поручению Президента РФ.