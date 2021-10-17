О девочке ничего неизвестно уже 4-ые сутки

Пропала 16-летняя школьница на Кубани. Об Оксане Григоращенко ничего неизвестно с 13 октября.

Девочка вышла из дома в селе Отрадно-Кубанское Гулькевичского района и не вернулась.

Ее приметы: рост 165 см, худая, темноволосая и голубоглазая. Школьница была одета в зеленую куртку, синее платье с узорами и белые туфли-балетки.

К поискам подключились волонтеры "Лиза Алерт". Горячая линия отряда: 8 800 700 5452 (звонок бесплатный). Если вы что-то знаете о местонахождении Оксаны, позвоните в полицию или поисковикам.