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Общество17 октября 2021 20:58

«Краснодар» сыграл вничью с «Уфой» на своем поле

Зрелищный матч завершился со счетом 1:1
Ева МУР
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Краснодарцам выиграть не удалось. Фото: ФК "Краснодар"

Краснодарцам выиграть не удалось. Фото: ФК "Краснодар"

«Краснодар» сыграл вничью с «Уфой» на своем поле. Матч чемпионата России по футболу получился зрелищным и тяжелым для хозяев. Гости первыми открыли счет. И до середины второго тайма отыграться "быкам" не удавалось.

Но после игры рукой уфимского футболиста судья назначил пенальти в пользу краснодарцев. И Гжежашу Крыховяку удалось его реализовать.

В итоге счет 1:1 сохранился до конца матча, несмотря на то, что в нем краснодарцам удалось нанести 27 ударов по воротам.