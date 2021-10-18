Что произошло за ночь 18 октября в Краснодарском крае

Фото: пресс-служба Войск национальной гвардии РФ по региону

Что произошло за ночь 18 октября. Грибник нашел немецкую мину в лесу на Кубани. Ее взорвали.

6-летнего мальчика на самокате нашли глубокой ночью в Анапе. Полиция выясняет, как ребенок оказался один на улице.

Специальное школьное меню разработали на Кубани. Его подготовили специалисты Института отраслевого питания РФ.

Авария на федеральной трассе застопорила движение в районе Горячего Ключа. У "Старого Замка" автомобили едут с трудом.

В Краснодарском крае в октябре зацвели яблони. Аномалию обнаружили в станице Убинской Северского района.