Погода на 18 октября 2021 года в Краснодаре: воздух прогреется до плюс 18 градусов

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Бабье лето продолжается на Кубани. Уже больше недели воздух в краевом центре прогревается как минимум до 18 градусов.

Такая же температурная планка сохраняется сразу в нескольких районах региона. По прогнозам синоптиков, она останется в крае как минимум до конца рабочей недели.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 18 октября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что максимальная температура воздуха днем составит плюс 18 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также на Кубани ожидается усиление ветра. Его порывы в краевом центре будут достигать 9 м/с.