Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2021 8:03

На Кубани 18 октября ожидаются дожди с грозами

Также прогнозируется понижение температур
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Осадки принесут на Кубань холодный воздух

Осадки принесут на Кубань холодный воздух

Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодарском крае после теплой недели ожидается похолодание. К среде, 20 октября, дневные температуры опустятся до 10-12 градусов.

- 18 октября в Краснодаре переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем 16-18 градусов. По краю ожидаются дожди с грозами. На Черноморском побережье воздух может прогреться до 21 градуса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, 19 октября в регионе также пройдет небольшой дождь, а в предгорьях с мокрым снегом. В низинах будет густой туман.