На Кубани 18 октября ожидаются дожди с грозами

Осадки принесут на Кубань холодный воздух Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодарском крае после теплой недели ожидается похолодание. К среде, 20 октября, дневные температуры опустятся до 10-12 градусов.

- 18 октября в Краснодаре переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем 16-18 градусов. По краю ожидаются дожди с грозами. На Черноморском побережье воздух может прогреться до 21 градуса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, 19 октября в регионе также пройдет небольшой дождь, а в предгорьях с мокрым снегом. В низинах будет густой туман.