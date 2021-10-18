Бесплатную консультацию юриста краснодарцы могут получить 20 октября

В Муниципальном юридическом бюро Краснодара 20 октября пройдет акция «Прямая связь». Местные жители могут получить консультацию юриста абсолютно бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Специалисты ответят на все вопросы с 9 утра до 18 часов вечера. В телефонном режиме можно спросить о социальной поддержке, алиментах, недвижимом имуществе, усыновлении или задать другие вопросы, не касающиеся уголовного и административного законодательства, - отметили в мэрии.

Получить юридическую помощь можно по телефонам: 8-952-820-42-42; 8-952-864-21-12; 8-952-848-08-00.