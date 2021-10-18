Сочи стал лидером по росту цен на жилье в России

Подорожание недвижимости отмечено в Краснодарском крае

Два кубанских города попали в рейтинг по динамике роста цен на жилье. Сочи оказался на первом месте в таблице резкого подорожания недвижимости, Краснодар – на 16-м месте.

- Цена квадратного метра на жилье в Сочи в 2021 году выросла на 55%: со 154,5 тысячи рублей в январе до 239,6 тысячи рублей в октябре. Второе место у Кемерово с ростом на 23,2%, третье - у Рязани с ростом на 22,6%, - пишет «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитический центр ЦИАН.

Краснодар оказался на 16-м месте. По данным аналитиков, в октябре здесь в среднем жилье продают за 86,6 тысячи за квадратный метр, что на 17,2% выше, чем в январе.

А Москва в рейтинге занимает последнее место с ростом цен на 2,6%.