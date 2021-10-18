Миллиардер Игорь Рыбаков негативно высказался об отдыхе в Сочи

Фото: instagram.com/rybakov_igor

Миллиардер Игорь Рыбаков, один из богатейших людей России по версии журнала Forbes, негативно высказался о пляжах в Сочи. После поездки он выразил преимущество Турции перед российским курортом.

- В Сочи будто бы стройка идет. Этот черный песок. Я не понимаю, это какое-то несчастье, - цитирует Рыбакова Коммерсантъ.

Бизнесмен также добавил, что от поездки у него не сложилось впечатления, что он побывал в туристическом центре. Видео с негативным высказыванием миллиардер опубликовал в соцсетях.

Известно, что Игорь Рыбаков планирует открыть в Краснодаре частный детский сад под собственным брендом Rybakov Playschool.

А тем временем в Сочи откроют 23 зимних пляжа. Они появятся на Приморской набережной, а также на набережных Хосты, Адлера, Дагомыса и поселка Лазаревского.