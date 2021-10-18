Губернатор Кубани рассказал об электронном участии в переписи населения

В Краснодарском крае, как и во всех регионах страны, проходит Всероссийская перепись населения. Губернатор Кубани рассказал, что принять участие в мероприятии можно в электронном формате.

- Утром заполнил анкету для переписи на «Госуслугах». Впервые это можно сделать в электронном виде. Быстро, безопасно и главное удобно, - написал Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Также глава региона добавил, что с последней переписи прошло уже 11 лет, а новая – позволит обновить общую картину нашей страны. Перепись поможет в развитии экономики и выстраивании социальной политики. Губернатор края призвал местных жителей ответственно подойти к мероприятию и поучаствовать в переписи населения.