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Общество18 октября 2021 10:15

Губернатор Кубани рассказал об электронном участии в переписи населения

Принять участие в ней можно через «Госуслуги»
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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В Краснодарском крае, как и во всех регионах страны, проходит Всероссийская перепись населения. Губернатор Кубани рассказал, что принять участие в мероприятии можно в электронном формате.

- Утром заполнил анкету для переписи на «Госуслугах». Впервые это можно сделать в электронном виде. Быстро, безопасно и главное удобно, - написал Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Также глава региона добавил, что с последней переписи прошло уже 11 лет, а новая – позволит обновить общую картину нашей страны. Перепись поможет в развитии экономики и выстраивании социальной политики. Губернатор края призвал местных жителей ответственно подойти к мероприятию и поучаствовать в переписи населения.