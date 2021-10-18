Мировой рекорд установила восьмилетняя танцовщица фламенко из Новороссийска

Фото: из личного архива героев

Леонсия Оглизнева стала мировой рекордсменкой по количеству ударов в чечетке. Юная танцовщица из Новороссийска за одну минуту отбила свою фирменную дробь 471 раз .

- Эксперты сообщили нам, что детей, владеющих подобной техникой ног, больше нет. Мы - первые! Леонсия даже смогла обогнать представителей из Испании, - поделилась радостной новостью мама девочки Рада Беркаева.

Напомним, это не первый рекорд, установленный девочкой. Леонсия также является самой быстрой исполнительницей чечетки в стране. Ее результат занесен в книгу рекордов России. За одну минуту танцовщица фламенко сделала 403 удара.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Заниматься танцами Леонсия начала в 4 года. А уже через год она вышла на большую сцену с сольным номером. Любовь к фламенко девочка буквально впитала с молоком матери.

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