Более 54 км дорог отремонтируют в Сочи по нацпроекту в 2022 году

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В 2022 году в Сочи отремонтируют 55 дорог. Участки выбирали с учетом пожеланий местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

- Уже заключены контракты на ремонт 55 улиц общей протяженностью более 54 километров. В Адлере обновят 10 улиц, в том числе Пензенскую, Коммунаров и Мира. В Хосте - пять улиц, в частности, Гвоздик, Молодогвардейскую и переулок Крутой. В Центральном районе приведут в порядок также пять участков, в числе которых улицы 60 лет ВЛКСМ, Вишневая и Нагорная, - отметили в мэрии.

Также в администрации рассказали, что больше всего дорог в 2022 году отремонтируют в Лазаревском районе. Здесь в планах обновить 35 улиц.

На каждый район уже назначены подрядные организации. При ограничениях, связанных с ремонтом, заблаговременно будут выставляться соответствующие дорожные знаки.