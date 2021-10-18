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Общество18 октября 2021 11:11

В Краснодаре без света из-за аварии остались 1,6 тысячи человек

Энергоснабжения в настоящее время восстанавливают
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Авария на сетях произошла в Западном округе Краснодара. В связи с этим без света остались 1,6 тысячи человек, из них 530 - дети. Об этом сообщили в ЕДДС.

- Повреждение на линии 6-10 кВ произошло 18 октября в 9:50. В результате отключения вакуумного выключателя на подстанции обесточились девять трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц Октябрьской, Постовой, Кубанонабережной, в том числе три многоквартирных жилых дома, - прокомментировали специалисты.

В зону отключения социальные объекты не попали. Бригада уже работает на месте, восстановить энергоснабжение планируется через 4-5 часов.