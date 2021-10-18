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Происшествия18 октября 2021 11:40

Более 1,1 миллиона рублей лишился краснодарец после общения со знакомой из интернета

Мужчина переводил деньги собеседнице на якобы дорогостоящее лечение
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Житель Краснодара стал жертвой мошеннической схемы: знакомая из социальных сетей обманула мужчину более чем на 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского МВД.

Так, краснодарец общался в интернете с 46-летней жительницей Самарской области. В период связи женщина просила собеседника помочь в оплате дорогостоящего лечения. Мужчина переводил ей средства, общая сумма которых составила более 1,1 миллиона рублей. «Заработав», знакомая перестала выходить на связь.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенницы, и обратился в органы, которые смогли установить личность женщины. Жительницу Самарской области разыскали и доставили в Краснодар.

- В течение общения злоумышленница выдавала себя за другого человека, установив другую фотографию и имя на страничке. Деньги женщина потратила в личных целях. В отношении мошенницы возбуждено уголовное дело, ей грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД по Краснодару.