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Происшествия18 октября 2021 11:46

Сбежавшего из психбольницы Краснодара убийцу объявили в федеральный розыск

Его ищут по всей стране
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Ориентировки разослали во все регионы страны

Ориентировки разослали во все регионы страны

40-летнего Виталия Стешенко, сбежавшего из психиатрической больницы Краснодара, объявили в федеральный розыск. Об этом сообщили в полиции Кубани.

- Всем, кому что-либо известно о местонахождении Виталия Стешенко, просьба сообщать по телефонам 102 или 112, - отметили в ведомстве.

Известно, что Стешенко был осужден за тройное убийство и отправлен на принудительное лечение. Сейчас он находится на свободе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, в какую сторону мог направиться пациент, которого до сих пор ищут. Стешенко в разговоре с другими беглецами обронил, что собирался пойти в район дачных поселений по Ростовскому шоссе, в район «Катюши».

Напомним, в ночь на 13 октября из психиатрической больницы Краснодара сбежали трое опасных пациентов. Двоих поймали в тот же день.