На Кубани за последние сутки COVID-19 заболели 254 человека, в том числе 45 детей

Фото из архива КП

В Краснодарском крае за последние сутки выявлено 254 новых случая заболевания COVID-19. В том числе зафиксировано 45 заражений среди детей. Об этом сообщает краевой Оперативный штаб.

В Краснодаре выявлено 55 новых случаев заболевания, в Сочи – 35 заразившихся, в Белореченском районе – 22. По 15 положительных тестов в Анапе и Туапсинском районе, 12 - в Апшеронском, по 10 - в Новороссийске и Кореновском районе. В Ленинградском районе заразились 9 человек, в Успенском – 8, в Выселковском и Кавказском – по 6.

- 5 новых случаев в Павловском муниципалитете, по 4 – в Абинском, Славянском и Новопокровском районах, по 3 - в Армавире, Горячем Ключе, Калининском, Кущевском, Красноармейском, Отрадненском, Староминском районах. В Ейском, Северском, Тимашевском, Новокубанском, Белоглинском районах заразились по 2 человека, наименьшее число заболеваний - 1 - в Динском, Лабинском и Гулькевичском муниципалитетах.

Самому младшему пациенту 6 месяцев, самому старшему – 96 лет. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ остаются 103 человека, на ЭКМО – 7. Всего в крае продолжают лечиться более 13 тысяч заболевших.