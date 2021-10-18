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Общество18 октября 2021 11:56

Из-за срыва отопительного сезона в Новороссийске сменили вице-мэра по ЖКХ

На его место назначен исполняющий обязанности
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Исполняющим обязанности заместителя главы Новороссийска по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, контролю городского хозяйства и жилищного учета назначен Дмитрий Алферов. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Ранее вице-мэром по ЖКХ был Александр Служалый. Он написал заявление по собственному желанию. В кулуарах мэрии отмечают, что чиновника «попросили» покинуть должность после срыва отопительного сезона.

По данным на 18 октября, в Новороссийске в некоторых соцучреждениях до сих пор нет тепла.

- В некоторых социальных учреждениях нет отопления из-за порывов на теплосетях. Тепловики в оперативном режиме проводят восстановительные работы. Также нет тепла ещё в 65 домах. ЖКХ дано поручение отработать каждый адрес совместно с управляющими компаниями, - написал в соцсетях глава города-героя Игорь Дяченко.