На Кубани количество оформленной ипотеки выросло на 87% в 2021 году

Фото из архива КП

В Краснодарском крае в текущем году оформление ипотечных кредитов выросло на 87%. Средства на жилье получили более 18 тысяч семей. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на Банк России.

Так, в Краснодарском крае на 1 сентября выдано более 42 тысяч ипотечных кредитов, что почти наполовину больше прошлогоднего показателя. Всего количество оформленной ипотеки возросло на 87% - 110,6 миллиарда рублей.

Подчеркивается, что в первом полугодии более 2 тысяч семей региона воспользовались программой «Семейная ипотека». Всего выдано более 5 миллиардов рублей по ставке 6%. Кстати, участвовать в программе с начала текущего года могут семьи и с первым ребенком, родившимся после 1 января 2018 года.

- На Кубани работают и иные виды господдержки для покупки жилья: льготная ипотека для новостроек под 7% годовых, «Сельская ипотека» для семей из сельской местности со ставкой до 3% годовых, компенсация многодетным семьям по ипотеке в размере 450 тысяч рублей, - говорится в сообщении пресс-службы.