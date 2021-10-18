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Происшествия18 октября 2021 12:39

В Туапсе в машине местного жителя обнаружено 15 килограммов наркотиков

Сбытчик задержан и находится в заключении под стражей
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Туапсинском районе Кубани накануне изъяли 15 килограммов наркотиков. Запрещенные вещества обнаружили в машине местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Крупную партию наркотиков обнаружили при остановке автомобиля. В частности, в авто найдены 30 пакетов общим объемом в 15 килограммов. Запрещенные вещества мужчина купил в интернете.

- В отношении сбытчика наркотиков возбуждено уголовное дело, злоумышленник заключен под стражу. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что более 1,1 миллиона рублей лишился краснодарец после общения с интернет-знакомой. Мужчина переводил деньги собеседнице на якобы дорогостоящее лечение.