Движение на участке в Сочи, где мог взорваться газовоз, восстановили

Последствия ДТП с газовозом ликвидировали

На трассе в Сочи произошла разгерметизация газовоза. Из-за угрозы взрыва дорогу перекрывали в обоих направлениях. В 12:39 движение автомобилей на данном участке полностью восстановили.

- Движение восстановлено. Машины пустили в обе стороны, - подтвердили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии и пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что последствия ДТП ликвидировали все экстренные службы. Дорожники опубликовали фотографии с места аварии. На кадрах видно, как белые сгустки газа выходили из-под цистерны прямо на дорогу.