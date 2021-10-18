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Происшествия18 октября 2021 12:52

Движение на участке в Сочи, где мог взорваться газовоз, восстановили

Последствия ликвидировали
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Последствия ДТП с газовозом ликвидировали

Последствия ДТП с газовозом ликвидировали

На трассе в Сочи произошла разгерметизация газовоза. Из-за угрозы взрыва дорогу перекрывали в обоих направлениях. В 12:39 движение автомобилей на данном участке полностью восстановили.

- Движение восстановлено. Машины пустили в обе стороны, - подтвердили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии и пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что последствия ДТП ликвидировали все экстренные службы. Дорожники опубликовали фотографии с места аварии. На кадрах видно, как белые сгустки газа выходили из-под цистерны прямо на дорогу.