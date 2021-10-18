К 2,2 года воспитательной колонии приговорен подросток, напавший на прохожую с битой в Краснодаре

Фото из архива КП

В Краснодаре вынесли приговор 16-летнему подростку, напавшему с битой на прохожую. Несовершеннолетнего приговорили к 2 годам и 2 месяцам воспитательной колонии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел весной текущего года. Несколько подростков выпивали по улице Заполярной в Краснодаре. К компании подошла женщина и сделала замечание, после чего один из совершеннолетних схватил биту и ударил ее. Момент избиения попал на видео и распространился в социальных сетях.

- По факту произошедшего ранее было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия подростки, находившиеся рядом, но не оказавшие помощь пострадавшей, поставлены на учет в полицию и в местах учебы. 16-летний подросток приговорен к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы, которые он будет отбывать в воспитательной колонии, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.