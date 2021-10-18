Кубань в 5 раз увеличила экспорт вина и шампанского с 2015 года

Фото: пресс-служба администрации региона

Краснодарский край в 5 раз увеличил экспорт вина шампанского с 2015 года. Результаты работы региональных виноделов озвучили накануне на стартовавшем в Абрау-Дюрсо десятом Всероссийском Саммите.

–Экспорт кубанского вина за последние 6 лет вырос в 5 раз: в 2015 году было 84 тысяч декалитров, в 2020 – 419 тысяч декалитров. В текущем году этого года экспорт вина и шампанского уже увеличен более чем на 25%: Продукция поставляется в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, – отметил губернатор края Вениамин Кондратьев

–Виноделие превратилось в одну из перспективных отраслей с господдержкой – за два года направлено 3,5 миллиардов рублей. В прошлом году площадь виноградников составила 97 тыс. гектаров, в этом планируется закладка еще 5 тыс. га. В планах – создание федерации виноградарей и виноделов, которая, надеемся, заработает до конца года и займется, в том числе, продвижением российского вина, – в свою очередь, отметил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Подчеркивается, что в крае принят закон защите виноградопригодных земель от застройки, а также появился отдельный вид разрешенного использования земель «виноградарство» - такие земли используют только для выращивания винограда.

Напомним, в Краснодарском крае виноградники занимают 28 тысяч гектаров - 86 виноградарских предприятий и 147 хозяйств, основные из которых находятся в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Крымском и Темрюкском районах. В 2021 году урожай составил уже более 150 тысяч тонн.