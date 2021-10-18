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Происшествия18 октября 2021 13:35

В массовом ДТП в Адыгее погиб водитель отечественной легковушки

Авария случилась накануне вечером
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: instagram.com/mvd01rus

Фото: instagram.com/mvd01rus

Авария с участием трех машин произошла 17 октября возле аула Понежукай в Адыгее. По предварительным данным, около 5 часов вечера 21-летний житель Теучежского района на «Ладе Приора» выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Форд», после чего иномарка влетела еще в одну машину.

Фото: instagram.com/mvd01rus

Фото: instagram.com/mvd01rus

- Водитель отечественной легковушки скончался на месте. Водитель «Форд», 53-летний житель Краснодара, госпитализирован, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Адыгея.

Фото: instagram.com/mvd01rus

Фото: instagram.com/mvd01rus

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.