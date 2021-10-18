Пойти в театр? С радио «КП- Краснодар» легко!

Этой осенью на частоте 91.0 FM стартовала интересная акция – викторина. Отгадав вопрос, можно выиграть билеты в один из ведущих театров Краснодара! Ходить в театр - это модно, а став слушателем нашей радиостанции – еще и просто! Достаточно хорошо знать репертуар краснодарских театров: Молодежки, Драмы и Музыкального. Именно на их спектакли можно будет получить билет, если изучить афиши! Когда услышите на волне радио КП – Краснодар непривычный текст: - Шляпу, что ли купить? Может, человеком стану? – это актер «Молодежного театра» Александр Киселев в эфире читает отрывок из своей роли… Будет еще и много других эпизодов в исполнении самых разных служителей Мельпомены краевого центра. Достаточно угадать, из какой он постановки и прислать ответ в редакцию радио на номер в вотсап: 8 (961) 590 70 90. Радио «Комсомольская правда – Краснодар» до конца года планирует украсить эфир театральными зарисовками от трех ведущих подмостков города. Проверить эрудицию, проникнуться мастерством исполнителей, а также выиграть билет на две персоны может каждый! Слушайте 91.0 FM в кубанской столице и возможно, повезет именно вам!