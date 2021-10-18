В Краснодаре 19 октября стартует выставка живописи Алексея Апиша

Фото: kultura.krasnodar.ru

В Краснодаре 19 октября стартует выставка живописи Алексей Апиша. Экспозиция «В глазах смотрящего – красота» начнет работу в краевом выставочном зале изобразительных искусств. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Алексей Апиш - член Союза художников России, основатель и руководитель творческой группы «ArtLumen». Живописец не раз побеждал в международных конкурсах «Art Week» в России, Италии и Португалии. Среди работ Алексея Апиша и фантазийные картины, созданные в смешанной технике, и классические натюрморты: он изображает городские пейзажи, которые часто дополняют абстрактные, декоративные элементы.

- Экспозиция выражает мировоззрение, представление художника об окружающем мире. На выставке представлены более 30 работ художника, созданных за последние годы, которые находятся в частных коллекциях в России, Испании, Италии, Латвии, Турции, Индонезии, Франции, - говорится в сообщении пресс-службы.

Выставка стартует 19 октября и продлится до 31 октября.