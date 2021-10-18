Муляж бомбы обнаружили в одной из школ Брюховецкого района Кубани

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В одной из школ Брюховецкого района Кубани накануне обнаружили взрывное устройство. Позже оказалось, что найденный предмет – муляж. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, учитель ОБЖ школы №5 в селе Большой Бейсуг проводил утренний обход здания и обнаружил подозрительный предмет на заборе. В учреждение сразу была вызвана спасательная служба, а учеников и сотрудников эвакуировали.

Как установили в экстренной службе, найденный предмет оказался муляжом бомбы.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань сообщала о том, что неизвестный «заминировал» самолет, летевший из Москвы в Сочи. В сочинском аэропорту борт встречали кинологические расчеты, а информация о минировании не подтвердилась.