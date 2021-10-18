«Роза Хутор» выступил партнером деловой программы VIII Российско-Китайского туристического форума

На фото заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму курорта «Роза Хутор» Сергей Хворостяный. Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

С 19 по 20 октября в Москве в гибридном формате пройдет VIII Российско-Китайский туристический форум «Уроки пандемии для туризма: мир новых возможностей. Мероприятие организовано Туристической ассоциацией «Мир без границ» совместно с Китайской ассоциацией туристического сервиса (CATS).

Гибридный формат форума подразумевает, что основные спикеры смогут выступить в онлайн режиме. Такой вариант общения обеспечит единая платформа, когда, несмотря на пандемийные ограничения, специалисты и слушатели не только из отдалённых регионов России, но и из Китая могут обменяться мнениями. Благодаря современным возможностям мультимедиа, участники форума познакомятся со всеми демонстрационными материалами.

- Информация о новых направлениях, туристических продуктах, предпринимающихся в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом – все это позволяет уже сегодня заниматься планированием путей по привлечению туристов из страны-партнера на перспективу, - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Китае Андрей Денисов. - Уверен, что несмотря на пандемию, российско-китайское взаимодействие в области туризма продолжит укрепляться, чему будет способствовать работа на подобных форумах.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков так же считает, что вопрос о расширении международного сотрудничества в сфере туризма сохраняет свою актуальность и ставит перед нами новые задачи. «Развитие туристических обменов способствует укреплению доверия между народами и экономическому росту. Убежден, что VIII Российско-Китайский туристический форум выступит эффективной экспертной площадкой для комплексного обсуждения вопросов по развитию туристической отрасли обеих стран в новых условиях, выявлению иных возможностей в динамично меняющемся мире», - сказал г-н Примаков в своём приветствии участникам форума.

Крупнейший горный курорт России «Роза Хутор» поддержал форум в качестве партнера деловой программы. Активный участник российско-китайского диалога в сфере туризма, заместитель генерального директора по международным отношениям «Роза Хутор» Сергей Хворостяный отмечает, что стратегическое развитие отношений между туристическими сообществами двух стран продолжает развиваться, чему в немалой степени способствуют подобные мероприятия. «Наблюдается процесс креативного подхода к осмыслению и решению бизнес-задач, стратегическая оценка и реализация ассиметричных решений, диктуемых современными условиями внешней среды. На нашей сессии мы поделимся опытом разработки и реализации коммуникационной стратегии на туристическом рынке КНР и новых точках роста стратегического развития российско-китайского туризма. Будет интересно!», - заверил представитель курорта.

На площадке форума будет организован профессиональный обмен опытом между специалистами-практиками, работающими в отрасли многие годы и на деле доказавшими свою компетентность.

Стратегическая сессия «Роза Хутор» состоится 20 октября с 09.00 до 11.00 и будет посвящена вопросам комплексного продвижения курорта на туристическом рынке КНР. Спикеры подробно остановятся на вопросах использования олимпийского наследия как драйвера развития территорий, применения этого опыта в коммуникациях, разработки инструментов реализации конкурентных преимуществ и др.

Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте форума или по ссылке.