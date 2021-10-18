Фото предоставлено пресс-службой СберБанк.

Сбер сделал ипотеку от 6 млн рублей доступнее. Новая программа Сбера «Ипотека плюс» позволяет прибрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке по сниженной ставке от 7,9% годовых. По программе субсидирования с застройщиками ставка составит от 0,1% годовых. Минимальная сумма такого кредита для регионов Юга России и Северного Кавказа должна быть не менее 6 млн рублей, первоначальный взнос — от 20%, срок кредита — до 30 лет.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк.

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбер остаётся ключевым оператором рынка ипотеки в стране, а новые возможности цифровой экосистемы помогают нам быстрее понимать запрос рынка, упрощать условия получение займов, ускорять процесс покупки объектов недвижимости. В последние месяцы мы видим рост интереса к более просторным квартирам и загородным домам. Поэтому новая программа "Ипотека плюс" станет для наших клиентов ещё одним аргументом в пользу такой покупки. А с помощью ДомКлик и персонального менеджера ипотеку оформить быстро и просто, выбрав в онлайн-формате нужный объект из более чем 300 000 предложений на Юге России и Северном Кавказе».

Суммарно за девять месяцев 2021 года Юго-Западный Сбербанк выдал почти 88 тысяч кредитов на сумму свыше 191 млрд рублей. В прошлом году за аналогичный период объём выдач составил почти 55 тысяч кредитов на сумму более 100 млрд рублей. Основными драйверами роста рынка южной ипотеки остаются жилые дома, а также квартиры по программам «Молодая семья» и «Господдержка-2020».