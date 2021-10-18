Всероссийский Саммит виноделов в Абрау-Дюрсо Фото: пресс-служба администрации региона

На Кубани для высадки виноградников используют 65% саженцев местной селекции. Всего в регионе каждый год закладывают порядка 1,7 тысяч гектаров. Развитие регионального виноградарства – один из вопрос стартовавшего накануне в Абрау-Дюрсо Всероссийского Саммита виноделов.

– Для дальнейшего увеличения площадей необходимо больше собственного посадочного материала, питомники нуждаются в субсидировании. Автохтонные сорта придают неповторимый собственный вкусовой букет. Развитие виноградарства на основе сортов региональной селекции станет визитной карточкой кубанского и российского виноделия, – отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Подчеркивается, что в текущем году на поддержку виноградарства региона выделено около 614 миллионов рублей, 147,3 миллиона из которых направлены из бюджета края.

Всего в регионе виноградники посажены на 28 тысячах гектаров, а для новых насаждений определено еще порядка 50 тысяч. Новые насаждения помогут в 2 раза увеличить производство кубанского вина и шампанского.