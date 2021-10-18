Программа по выездной вакцинации «Социальный Сочи» проводится в городе-курорте

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В Сочи проводится программа выездной вакцинации «Социальный Сочи». Проект нацелен на помощь жителям отдаленных поселений в получении прививки от коронавируса и сезонных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, накануне акция прошла в Молдовском округе: мобильный пункт вакцинации работал в Доме культуры села Орел-Изумруд. Кроме того, жители могли пройти обследование у специалистов узких направлений.

- В рамках проекта «Социальный Сочи» мы помогаем жителям отдаленных поселений получить информацию о вакцинации от коронавирусной инфекции и сделать прививку в местах проживания. Параллельно консультируем по вопросам существующих мер соцподдержки населения. Для молодёжи работают спортивные и культурные точки активности с целью привлечения детей в существующие кружки и секции, которые на сегодняшний день работают в наших домах культуры и спортивных школах, — отметила заместитель главы города Сочи Елена Канюк.

Напомним, проект по выездной вакцинации стартовал в октябре в Волковском районе. Мобильный пункт уже посетил и Раздольский округ.